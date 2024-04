AB ülkelerinde kızamık ve boğmaca vakaları neden arttı?

Avrupa Birliği genelinde kızamık vakalarının sayısı artmaya başladı





Türkiye'de kızamık vakaları neden artışa geçti?





DSÖ: Avrupa Bölgesi'nde 1,8 milyondan fazla bebek kızamık aşısını kaçırdı





ECDC'nin ön verileri, boğmaca vakalarında 2022 ve 2021'e kıyasla 2023 ve 2024'te on kat artış olduğunu gösteriyor.ECDC Müdürü Andrea Ammon, yaptığı açıklamada, aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bunların halk arasında yayılmaya devam ettiğini vurguladı.Ammon, “Bu hastalıklar özellikle her yaştan korunmasız ve dayanıksız insanlara acı çektiriyor.” dedi.ECDC verilerine göre 2023 yılında Avrupa Birliği genelinde kızamık vakalarının sayısı artmaya başladı. 2023 mart ayı ile 2024 şubat sonu arasında en az 5 bin 770 kızamık vakası ve beş ölüm rapor edildi.Kolay yayılması nedeniyle, kızamık olan hasta kişi 12 ila 18 kişiye bu mikrobu bulaştırabiliyor.Kızamık bulaşmasını durdurmak için nüfusun en az yüzde 95'ine iki doz aşı yapılması gerekiyor.Son derece bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olan boğmaca vakalarında AB’de 2023 ortasından bu yana büyük bir artış yaşandı.Boğmaca vakalarında 2022 ve 2021'e kıyasla 2023 ve 2024'te on kat artışECDC'nin ön verileri, boğmaca vakalarında 2022 ve 2021'e kıyasla 2023 ve 2024'te on kat artış olduğunu gösteriyor.Her iki durumda da en ağır sonuçlara aşı olamayan yeni doğan bebekler ve küçük çocuklar maruz kalıyor.Doğan bebekler ve küçük çocukların toplum bağışıklığıyla korunmaları gerekiyor.Aşılamanın gerekliliğini vurgulayan ECDC Müdürü Ammon, yaygın aşılamanın yalnızca aşı olanları korumakla kalmayıp, aynı zamanda çok küçük yaşta oldukları veya bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için yeteri doz alamayan gruba da yardımcı olacağının altını çizdi.ECDC, son vakalardaki artışı, pandemi yıllarındaki azalmanın ardından artan hastalık dolaşımının yanı sıra aşı olmadaki düşüş de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıyor.Covid-19 döneminde kızamık gibi temel salgınların aşılarını yaptırmamak daha mı tehlikeli?Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020-2022 yılları arasında Avrupa Bölgesi'nde 1,8 milyondan fazla bebeğin kızamık aşısını kaçırdığını bildirdi.