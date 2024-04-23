Samanyolu Haber /Dünya / AB'den İran'a 'İHA ve füze' ambargosu /23 Nisan 2024 06:56

AB'den İran'a 'İHA ve füze' ambargosu

AB’nin yeni yaptırımları, İHA ve balistik füzelerin yapımında kullanılan AB üretimi bileşenlerin İran’a ihracatının yasaklanmasını ve bu amaçla daha önce belirlenen listedeki ürünlerin sayısının artırılmasını hedefliyor.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yönelik son saldırılara misilleme olarak İran'a yönelik yaptırımların sıkılaştırılması konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı.

AB dışişleri bakanlarının bugün Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda, İran’a yönelik yeni yaptırımlar kabul edildi.

AB’nin yeni yaptırımları, insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin yapımında kullanılan AB üretimi bileşenlerin İran’a ihracatının yasaklanmasını ve bu amaçla daha önce belirlenen listedeki ürünlerin sayısının artırılmasını hedefliyor.

AB Dış Politikası ve Savunma Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, AB bakanlarının konuyla ilgili siyasi bir anlaşmaya vardığını haberini paylaştı.

Borrell, yeni kabul edilen AB kararının, yaptırımların "tüm Ortadoğu ve Kızıldeniz bölgesine" genişletilerek uygulanmasının sağlanacağı görüşünü dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü listesine alınmadı
Bununla birlikte AB bakanları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almadı.

Bunun için öncelikle 27 üyenin herhangi birindeki yetkili bir makam tarafından bu yönde verilecek adli bir karar gerekiyor.

Bu kararın daha sonra AB genelinde bir ortak tutum için yasal dayanak olarak kullanılması öngörülüyor.

Daha önceki yaptırımın alanı genişletildi

AB daha önce, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemek için kullandığı İran yapımı insansız hava araçlarını hedef almak için özel bir yaptırım uygulama kararı almıştı.

"Kamikaze" olarak adlandırılan Shahed (şehit) insansız hava araçları, kritik altyapılara ve binalara fırlatılarak muhtemelen yüzlerce Ukraynalının ölümüne neden oldu.

AB’nin daha önceki yaptırımları gereği İran'ın İHA programında yer alan kişi ve kuruluşların yöneticilerine AB üyelerine yolculuk yasakları ve AB’deki varlıklarını dondurulması kararı alındı.

Tahran'ın 13 Nisan'da İsrail'e karşı düzenlediği ve farklı cephelerden Yahudi devletine yönelik hava saldırılarının ardından AB, füze ve İHA üretimini kapsayacak yasaklı bileşenler kataloğunu genişletecek bir dizi yaptırım üzerinde çalışmaya başladı.

İran ve bölgedeki vekilleri

İran'ın, 2 bin kilometre menzile varan ve envanterindeki 3 binden fazla roket ile Ortadoğu'nun en büyük ve en çeşitli füze cephaneliğine sahip ülkesi olarak biliniyor.

İsrail geçen hafta İran’ın füze üretimi, araştırması ve geliştirmesine ev sahipliği yapan İsfahan kenti yakınlarında bir saldırı düzenlemişti.

İran, üretimin çoğunlukla yerli olmasına rağmen hala füze üretiminde yurt dışından gelen yabancı teknolojik bileşenlere bağımlı.

Tahran, yıllar içinde hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilecek hassas çift kullanımlı ürünleri elde etmek ve uzun süredir devam eden uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir ticaret ağı geliştirdi.

İran’ın, hepsi İsrail'in yeminli düşmanı olan Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas dahil olmak üzere bölgedeki vekillerine silah ve mühimmat sağlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den İran'a 'İHA ve füze' ambargosu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:26