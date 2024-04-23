AB'den İran'a 'İHA ve füze' ambargosu

Daha önceki yaptırımın alanı genişletildi





Avrupa Birliği (AB), İsrail'e yönelik son saldırılara misilleme olarak İran'a yönelik yaptırımların sıkılaştırılması konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı.AB dışişleri bakanlarının bugün Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda, İran’a yönelik yeni yaptırımlar kabul edildi.AB’nin yeni yaptırımları, insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin yapımında kullanılan AB üretimi bileşenlerin İran’a ihracatının yasaklanmasını ve bu amaçla daha önce belirlenen listedeki ürünlerin sayısının artırılmasını hedefliyor.AB Dış Politikası ve Savunma Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, AB bakanlarının konuyla ilgili siyasi bir anlaşmaya vardığını haberini paylaştı.Borrell, yeni kabul edilen AB kararının, yaptırımların "tüm Ortadoğu ve Kızıldeniz bölgesine" genişletilerek uygulanmasının sağlanacağı görüşünü dile getirdi.İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü listesine alınmadıBununla birlikte AB bakanları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almadı.Bunun için öncelikle 27 üyenin herhangi birindeki yetkili bir makam tarafından bu yönde verilecek adli bir karar gerekiyor.Bu kararın daha sonra AB genelinde bir ortak tutum için yasal dayanak olarak kullanılması öngörülüyor.AB daha önce, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemek için kullandığı İran yapımı insansız hava araçlarını hedef almak için özel bir yaptırım uygulama kararı almıştı."Kamikaze" olarak adlandırılan Shahed (şehit) insansız hava araçları, kritik altyapılara ve binalara fırlatılarak muhtemelen yüzlerce Ukraynalının ölümüne neden oldu.AB’nin daha önceki yaptırımları gereği İran'ın İHA programında yer alan kişi ve kuruluşların yöneticilerine AB üyelerine yolculuk yasakları ve AB’deki varlıklarını dondurulması kararı alındı.Tahran'ın 13 Nisan'da İsrail'e karşı düzenlediği ve farklı cephelerden Yahudi devletine yönelik hava saldırılarının ardından AB, füze ve İHA üretimini kapsayacak yasaklı bileşenler kataloğunu genişletecek bir dizi yaptırım üzerinde çalışmaya başladı.İran'ın, 2 bin kilometre menzile varan ve envanterindeki 3 binden fazla roket ile Ortadoğu'nun en büyük ve en çeşitli füze cephaneliğine sahip ülkesi olarak biliniyor.İsrail geçen hafta İran’ın füze üretimi, araştırması ve geliştirmesine ev sahipliği yapan İsfahan kenti yakınlarında bir saldırı düzenlemişti.İran, üretimin çoğunlukla yerli olmasına rağmen hala füze üretiminde yurt dışından gelen yabancı teknolojik bileşenlere bağımlı.Tahran, yıllar içinde hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilecek hassas çift kullanımlı ürünleri elde etmek ve uzun süredir devam eden uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir ticaret ağı geliştirdi.İran’ın, hepsi İsrail'in yeminli düşmanı olan Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas dahil olmak üzere bölgedeki vekillerine silah ve mühimmat sağlıyor.