Yapay zekanın hazırladığı özel harman, kahve tutkunlarının beğenisine sunuldu













Dört farklı çekirdekli "AI-conic" harmanı

Kaffa Roastery'nin genel müdürü ve kurucusu Svante Hampf iki ortağın yapay zekanın ve farklı araçlarının Finlandiya'da çok değer verilen geleneksel bir zanaat olan kahve kavurma işine nasıl yardımcı olabileceğini denemek istediklerini söyledi.

"Yapay zeka profesyonellere yeni bakış açısı kazandırabilir"

Kaffa'nın kahve uzmanları, ilk kavurma denemesi ve gözü kapalı tadım testinin ardından teknoloji destekli karışımın mükemmel olduğu ve insan ayarlamalarına gerek olmadığı konusunda hemfikir oldu.

Uluslararası Kahve Örgütü'ne göre 5,6 milyonluk Finlandiya yılda kişi başına 12 kilogram kahve tüketiyor. İskandinav ülkesi bu rakamla kahveye olan talepte dünyanın zirvesinde bulunuyor.Finlandiyalı kahve severlerin yeni lezzet arayışı, ülkenin en büyük üçüncü kahve kavurma tesisi Kaffa Roastery ile yerel yapay zeka danışmanlık şirketi Elev'i ortak bir projede buluşturdu.Başkent Helsinki'de bulunan Kaffa, teknolojinin geleneksel olarak el işçiliğiyle övünen sektördeki iş yükünü hafifletebileceğini umarak yapılan denemede yapay zeka tarafından geliştirilen "AI-conic" adlı kahve karışımını tanıttı.Elev, "ChatGPT ve Copilot'a benzer modellerden yararlanan yapay zeka, geleneksel lezzet kombinasyonlarının sınırlarını zorlayarak kahve tutkunlarının damak tadına en uygun karışımı hazırlamakla görevlendirildi." dedi.Hampf, her yıl kahve kavurucularını ve kahve meraklılarını bir araya getiren Helsinki Kahve Festivali'nde "AI-conic "i sunarken, "Temel olarak tüm kahve türlerimizin tanımlarını ve tatlarını yapay zekaya bildirdik ve yeni bir heyecan verici karışım yaratması için talimat verdik." dedi."AI-conic" adı verilen, Brezilya'nın kadifemsi Fazenda Pinhal kahvesinin hakim olduğu dört çeşit çekirdekten oluşan karışım yapay zeka tarafından belirlendi.Yapay zeka, Brezilya, Kolombiya, Etiyopya ve Guatemala'dan seçtiği çekirdeklerin karışımını bulmanın yanı sıra, kahve paketinin etiketini ve "AI-conic "in "tatlılık ve olgun meyvenin iyi dengelenmiş bir karışımı" olduğunu belirten ayrıntılı lezzet tanımını oluşturdu.Kahve karışımları, farklı kökenlerden gelen tatlar arasında aroma farklılığı sağlamak için geleneksel olarak iki veya üç karışımdan hazırlanıyor. Bu nedenle Hampf, yapay zekanın "biraz garip bir şekilde" dört farklı kahve çekirdeğinden oluşturduğu harmanın şaşırtıcı olduğunu kabul etti.Elev'in sözcüsü Antti Merilehto'ya göre "AI-conic, kahve severlere yeni lezzet deneyimleri sunarken yapay zekanın deneyimli profesyonellere nasıl yeni bakış açıları kazandırabileceğinin somut bir örneği".Kaffa Roastery bu denemenin, hem güçlü bir kahve kültürüne hem de teknoloji tutkusu ile yeni açılımlara kucak açan Finlandiya'da kahve profesyonelleri arasında geleceğe dönük yenilikler hakkında diyalog oluşturmaya hizmet etmesini umuyor.