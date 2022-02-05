ABD askerlerinin ilk kısmı Almanya’ya vardı

Amerikan ordusunun Avrupa Komutanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ‘‘18’inci Hava Tümeni bugün Wiesbaden kasabasına ulaştı’’ denildi. Bu askerlerin Polonya’ya gönderilecek bin 700 askeri desteklemek için Almanya’da bir karargah oluşturacakları belirtildi.



Açıklamada birliklerin ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) NATO’yu desteklemek için Avrupa’ya ek asker gönderileceği açıklamasının ardından bölgeye varan ilk 2 bin asker olduğu belirtildi.



Başkan Joe Biden, Ukrayna krizinin Doğu Avrupa’ya sıçraması olasılığına karşı Çarşamba günü Polonya ve Romanya’ya yaklaşık 3 bin ek asker gönderme kararı almıştı.



Buna göre Almanya’nın Vilseck kasabasındaki bin asker Romanya’ya gönderilecek. Çoğu 82’nci Hava Tümeni’nden bin 700 asker ise Polonya’da konuşlandırılacak.



Bunlara ek olarak 300 ordu personelinin daha North Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünden Almanya’ya gönderileceği belirtildi.



Öte yandan Polonya Savunma Bakanlığı, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla gönderilen ABD askeri teçhizatının Polonya'ya ulaşmaya başladığını belirtti.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Perşembe günü yaptığı açıklamada Polonya’ya gönderilmesi planlanan bin 700 askerin bir kısmının ülkeye vardığını bildirdi.



Blaszczak, Twitter’dan yaptığı açıklamada bunun Washington’un desteğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Bakan bir grup askerin C-130 Hercules tipi kargo uçağından malzeme taşırken gösteren fotoğraflarını yayınladı.



Özel televizyon kanalı TVN24 de Polonya’nın güneyindeki Rzeszow-Jesionka Havaalanı’na inen iki Amerikan uçağının görüntülerini yayınladı. TV kanalı şu ana kadar altı Amerikan uçağının indiğini bildirdi.



Amerikan askerlerinin tamamının ne zaman ülkeye gideceği ve nerede konuşlanacağı henüz belli değil. ABD ordusu henüz Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı.



ABD ordusunun şimdiden Polonya’da bir kısmı NATO kapsamında yaklaşık 4 bin 500 askeri var, bunların çoğu ülkenin batısını merkez alarak rotasyon temelli görev yapıyor.