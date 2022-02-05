'Sessizlik Kuzey Kore'yi cesaretlendiriyor'

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, kapalı oturum öncesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programları sorununu çözmenin anahtarının ABD'nin elinde olduğunu söyledi. Jun, Washington'a konunun çözümü için daha fazla samimiyet ve esneklik gösterme çağrısında bulundu. Jun, Kuzey Kore'nin endişelerini gidermek için daha çekici, pratik, esnek yaklaşımlar, politikalar ve eylemler geliştirİLmesi gerektiğini kaydetti.



Kapalı oturumun ardından, ABD, Arnavutluk, Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere BM Daimi Temsilcileri ortak bir açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi’nin dokuz üyesi adına ortak açıklamayı ABD’nin temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptı.



Thomas-Greenfield, Kuzey Kore’nin son dönemde çok sayıda balistik füze denemesiyle Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek hukuku çiğnediğini belirtti.



Ortak açıklamada, ‘‘Kuzey Kore, son zamanlardaki balistik füze denemeleriyle çok sayıda Güvenlik Konseyi kararını ihlal etti. Kuzey Kore, bu artan balistik füze denemeleriyle bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Ocak ayında dokuz balistik füzeyle ülke tarihinde bir ayda en fazla sayıda füze atışıyla rekor kırıldı’’ denildi.



Açıklamada ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olarak kınayan Salı günkü açıklamasının da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



Tüm Konsey üyelerinin bu tehlikeli ve hukuka aykırı eylemleri tek bir sesle kınamaya çağırıldığı belirtilen metinde ‘‘Arnavutluk, Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Norveç, BAE, İngiltere ve ABD olarak Kuzey Kore’nin devam eden Güvenlik Konseyi ihlalleri ve tutumundan endişe duyduğumuzu açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz’’ denildi.



Açıklamada, ‘‘Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Kore’nin eylemlerine daha fazla sessiz kalmasının maliyeti çok yüksek olur, bu durum Kuzey Kore’yi uluslararası topluluğa daha fazla meydan okumak için cesaretlendirir, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalini normalleştirir, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırır, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam eder. Kuzey Kore’ye bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerini durdurma ve diyaloğa geri dönme çağrımızı yineliyoruz. Kuzey Kore, bölgesel gerilimleri azaltmak, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için verdiği taahhütleri yerine getirmelidir” ifadeleri kullanıldı.