Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği 'Champ' hayatını kaybetti /20 Haziran 2021 10:27

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği 'Champ' hayatını kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini belirtti.

Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran kalınan değerli bir arkadaşımızdı." ifadesini kullandı.

Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.

Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği 'Champ' hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:48