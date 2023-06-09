ABD-Binance savaşı: Dolarla işlemler askıya alındı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı. SEC, Binance’in ABD’deki varlıklarının dondurulması talebinde de bulunmuştu.



Binance, ABD’deki davalar nedeniyle dün bu ülkedeki dolar cinsinden para yatırma işlemlerini askıya aldığını ve bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibariyle durdurmaya hazırlandığını duyurdu.



Açıklamada ABD’li düzenleyici kurumların kripto endüstrisine karşı ideolojik bir kampanyayla agresif taktikler kullanmaya başladığı söylendi.