İşe gelmeyen Ülkü Ocakları Başkanı’nı kovan MHP’li Başkan makam odasında dövüldü

İddiaya göre, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, 3,5 yıldır belediyede çalışan Mustafa İnce’yi işe düzenli gelmediği gerekçesiyle işten çıkardı. Sarız Ülkü Ocakları İlçe Başkanı olan İnce bunun üzerine, durumu Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik’e iletti. İnce’nin işten çıkartılması üzerine Çelik ve beraberindeki bir grup Sarız İlçe Belediye Binası’na geldi.



Gazete Duvar’ın haberine göre, başkanlık makamında Bayrak ile Çelik tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Belediye Başkanı Baki Bayrak darp edilirken, Belediye Muhasebe Müdürü Osman Akpınar da yaralandı.



Gözaltına alınan Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.