Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da cemaate yine hukuksuz operasyon: 15 gözaltı /09 Haziran 2023 11:53

İstanbul’da cemaate yine hukuksuz operasyon: 15 gözaltı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda cemaatle irtibatlı oldukları suçlamasıyla aralarında doktor, hemşire ve avukatların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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Hukuksuz cemaat operasyonlarını sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankasya’da hesabı bulunan, Bylock ve ankesör/büfe üzerinden iletişime geçtiği iddiasıyla 1’i kamuda aktif doktor, 1’i kamuda aktif hemşire, 1’i kamudan ihraç hâkim, 1’i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltına kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında 15 kişi gözaltını alındı. Adresinde bulunmayan 4 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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