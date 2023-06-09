İstanbul’da cemaate yine hukuksuz operasyon: 15 gözaltı

Hukuksuz cemaat operasyonlarını sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankasya’da hesabı bulunan, Bylock ve ankesör/büfe üzerinden iletişime geçtiği iddiasıyla 1’i kamuda aktif doktor, 1’i kamuda aktif hemşire, 1’i kamudan ihraç hâkim, 1’i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltına kararı verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında 15 kişi gözaltını alındı. Adresinde bulunmayan 4 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.