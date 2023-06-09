Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları! /09 Haziran 2023 11:48

Benzin ve motorine zam, işte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş yapılan zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Son zamlarla birlikte, 2023'te benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 arttı.

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Döviz kurlarında durdurulamayan yükseliş, akaryakıt fiyatlarında da kendini gösteriyor.

Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş yapılan zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL'DA 24 SINIRINDA!

Habertürk'ün aktardığına göre; zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23.92 liraya, Ankara'da 24.34 liraya, İzmir'de 24.37 liraya, Bursa'da 24.34 liraya, Adana'da 24.69 liraya ve Diyarbakır'da 25.02 liraya çıktı.

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22.05 liraya, Ankara'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.63 liraya, Bursa'da 22.54 liraya, Adana'da 22.85 liraya, Diyarbakır'da 23.20 liraya çıktı.

6 AYDA YÜZDE 23 ARTIŞ!

Son zamlarla birlikte, 2023 yılında şu ana kadar benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 artmış oldu.
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