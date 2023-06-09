Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni Şafak'ta damat Berat'a ağır sözler /09 Haziran 2023 11:46

Yeni Şafak'ta damat Berat'a ağır sözler

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönem için "Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır" dedi.

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Vatandaşa ağır faturalar ödetmeye devam eden AKP'nin ekonomi politikaları, yandaş medyanın önde gelen isimlerince de kabul görmeye başladı. AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Aydın Ünal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturduğu dönemi ağır sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın ekonominin dümenini yeniden teslim ettiği Mehmet Şimşek'in bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” dediğini hatırlatan Ünal, "rasyonel zemin"den çıkışın 2018 seçimleri sonrası başladığını öne sürerek Albayrak'ın bakanlık dönemine işaret etti.

Aydın Ünal, "Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı" diye andığı Berat Albayrak için "Bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarı da çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri altüst etmişti" ifadelerini kullandı.

Ünal, eleştirilerine "Beş yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı" diyerek devam etti.

Yeni Şafak yazarı, yazısının ilgili bölümünü "Ekonomide bir “disiplin” ya da “kemer sıkma” dönemi de kaçınılmaz görünüyor. Beklentimiz, bu süreçte çalışanların, dar gelirlilerin, yoksulların korunması. Onların hatada payları yok, inşallah bedelde de payları olmaz" diyerek tamamladı.
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