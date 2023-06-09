Samanyolu Haber /Gündem / İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır çok sayıda yaralı var... /09 Haziran 2023 11:34

İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır çok sayıda yaralı var...

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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Samsun'un Canik ilçesinde Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü’nde meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde seyir eden 5509-A numaralı tramvaya henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak arkadan çarptı.

5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı.

İlk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralalıları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

YARALI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Meydana gelen kazada yaralı sayısı 26'ya yükselirken ağır yaralı kişi sayısı 2 oldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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