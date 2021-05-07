Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Çin'in dünyaya düşecek uydusunu vuracak mı? /07 Mayıs 2021 11:50

ABD, Çin'in dünyaya düşecek uydusunu vuracak mı?

Birkaç gün içinde Dünya'ya düşmesi beklenen ait roket parçalarına ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri durumun fazla abartılmaması gerektiği görüşünde. ABD bekleyip görme kararı alırken Rusya uzay ajansı Roscosmos da parçaların düşebileceği olası alanın haritasını yayınladı. Yörüngede kontrolsüzce dolaşan roketten ilk fotoğraf da paylaşıldı.

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İlk uzay istasyonunu kurmak için 29 Nisan'da uzaya yolladığı Long March- 5B Y2 roketinin gövdesinin kontrolsüzce Dünya'ya düşüyor olmasıyla ilgili Çin sessizliğini bozdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, roketin parçalarının büyük bölümünün atmosfere girdikten sonra yanıp parçalanacağını ve yerleşim yerlerine zarar vermesi ihtimalinin çok düşük olduğunu öne sürdü.

Uzayda söz sahibi diğer ülkelerden de yeni açıklamalar yapıldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, gazetecilere verdiği demeçte, 'birçok şeyi yapma kapasiteleri olduğunu' ama parçalarının birkaç gün içinde Dünya'ya düşmesi beklenen roket gövdesini vurmayı planlamadıklarını söyledi. ABD, parçaların yerleşim yerleri dışındaki bir bölgeye düşmesini ve kimsenin zarar görmemesini umuyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitriy Rogozin de yakından takip ettikleri roket parçalarının düşebileceği muhtemel alanı gösteren bir harita paylaştı.

?Bu arada İtalya merkezli Virtual Telescope Project, 'Elena' robotik teleskopuyla roketin görüntüsünü yakaladı.

Görüntüyü yakalayan Virtual Telescope Project’te görevli gökbilimci Gianluca Masi, şunları söyledi: “Güneş ufkun sadece birkaç derece altındayken gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi, ancak robotik teleskopumuz başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olaydı.”

Virtual Telescope Project’in çekmiş olduğu görüntülerden yararlanan uzmanlar 435 mil yukarıdan geçen roketin son derece hızlı hareket ettiğini de duyurdu.
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