Kahire'deki görüşmelerde net sonuç yok

Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri tamamlandı. Görüşmeler sonrasında taraflar ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada görüşmelerde herhangi bir alanda bir ilerleme sağlandığına ilişkin ifade kullanılmadı. Tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.







Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan açıklamasında, “Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır” denildi.





“Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir” denilen açıklamada “Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur” ifadelerine yer verildi.





Görüşmelere, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlık etti.







Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.





Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlık etti.





DOĞU AKDENİZ, LİBYA, SURİYE VE IRAK GÖRÜŞÜLDÜ





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





“Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.





Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.”





Mısır Dışişleri Bakanlığı daha önce görüşmeleri, Kahire ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli adımların ana hatlarını çizecek ‘keşif tartışmaları’ olarak nitelendirmişti.



