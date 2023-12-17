Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Kuzey Kore’ye sert uyarı: Sonu olur! /17 Aralık 2023 10:47

ABD’den Kuzey Kore’ye sert uyarı: Sonu olur!

ABD ile Güney Kore tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Pyongyang rejiminin sonu olacağı” konusunda uyardığı ifade edildi.

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ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah gerginliği devam ediyor.

ABD ile Güney Kore tarafından kurulan Nükleer Danışma Grubu (NCG) dün nükleer caydırıcılık konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

NCG yaptığı açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Pyongyang rejiminin sonu olacağı ve kabul edilemez olduğu” konusunda uyardığı aktarıldı.

Ayrıca, “Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği” de yinelendi.
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