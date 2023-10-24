ABD’den uyarı: Ateşe benzin dökmeyin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.



İSRAİL’E SİVİLLER İÇİN ÇAĞRISI



Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini, bu nedenle saldırılarının sorumlusunun Filistinli siviller olmadığını ifade eden Blinken, “Bu, İsrail’in sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiği anlamına geliyor” dedi.



Blinken, Filistinli sivillerin korunmasının önemini vurgulayarak “Bu, ayrıca gıda, su, ilaç ve diğer temel insani yardımların Gazze’ye ve onlara ihtiyacı olan insanlara ulaştırılabilmesi anlamına geliyor. Bu, sivillerin zarar görmemesi gerektiği anlamına geliyor” diye konuştu.



Çatışmalarda her sivil yaşamın eşit derecede değerli olduğuna dair temel inançları olduğunu kaydeden Blinken, “Sivil hayatların korunması söz konusu olduğunda hiyerarşi yoktur. Ulusu, etnik kimliği, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun sivil sivildir” ifadelerini kullandı.



“HERKES İÇİN YIKICI OLACAKTIR”



Blinken, bölgedeki çatışmanın yayılmasını engellemeye kararlı olduklarını da belirterek “Daha geniş çaplı çatışma, yalnızca Filistinliler ve İsrailliler için değil, aynı zamanda bölgedeki ve hatta dünyanın dört bir yanındaki insanlar için de yıkıcı olacaktır. Ateşe benzin dökmeyin” ifadelerini kullandı.



Bu konuda BM Güvenlik Konseyi’ne görev düştüğünü vurgulayan Blinken, İsrail'e karşı bu çatışmada yeni bir cephe açmayı düşünen devlet veya devlet dışı aktörlere ortak bir mesaj gönderilmesi çağrısında bulundu.



Blinken, İran'ın yıllardır Hamas, Hizbullah ve Husileri desteklediğinin artık bir sır olmadığını söyledi.



“İRAN, PERSONELİMİZE SALDIRIRSA…”



Geçen haftalarda İran'ın vekillerinin Irak ve Suriye'de ABD personeline saldırdığını hatırlatan Blinken, İran ile bir savaş peşinde olmadıklarını belirterek “Bu savaşın büyümesini istemiyoruz ancak İran veya vekilleri herhangi bir yerde personelimize saldırırsa insanımızı ve güvenliğimizi hızlı ve kararlı bir şekilde savunacağız” dedi.



Blinken, İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı bir barış ve güvenlik için tek yolun “iki halk için iki devlet” çözümünden geçtiği görüşüne inandıklarını da tekrarladı.



İSRAİL'DEN YANIT: BİZ HİÇBİR ZAMAN SİVİLLERİ HEDEF ALMADIK



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklaması soruldu.



İsrail’in bölgeye insani yardım, su, gıda ve ilaç sağladığını iddia eden Cohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Biz hiçbir zaman insanları hedef almadık” dedi.



Erkek, kadın ve çocukların hedef alınmadığını savunan Cohen, “Sadece Hamas teröristlerini hedef alıyoruz” diye konuştu.



Cohen, İsrail’in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini ileri sürdü.