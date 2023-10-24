Bayern Münih, Galatasaray’ı İstanbul’da 3-1 yendi

Bu sonuçla Bayern Münih gruptaki puanını 9’a yükseltirken, Galatasaray 4 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım’da Almanya deplasmanında yine Münih ile karşılaşacak.





Sözcü'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Bayern Münih’i konuk eden Galatasaray, ilk yarıda mükemmele yakın bir oyun oynadığı maçın ikinci yarısında gelen gollere engel olamayınca sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.İlk düdükten itibaren Bayern Münih’i kendi sahasına hapseden Galatasaray, müthiş bir ön alan presiyle rakibini etkisiz kıldı. Ancak ilk atağında Kingsley Coman ile golü bulan Bayern Münih, 8. dakikada skoru 1-0 yaptı. Yediği gole rağmen oyundan kopmayan Galatasraay, 30. dakikada Mauro Icardi’nin panenka penaltısıyla durumu 1-1’e getirdi.İlk yarıda Bayern kalesine 16 şut çeken Galatasaray, kalesinde sadece 3 şut gördü. İkinci yarıya da aynı tempoya başlamak isteyen sarı kırmızılılar, yakaladıkları pozisyonları bir türlü gole çeviremedi. Dakikalar ilerledikçe Galatasaray oyundan düştü ve Bayern’in yıldızları sahneye çıktı. Önce 73’te Harry Kane, ardından 79’da Jamal Musiala’nın golleriyle Bayern skoru 3-1 yaptı ve Alman temsilcisi ölüp ölüp dirildiği İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrıldı.Ön alan baskısıyla Bayern Münih’i kendi yarı sahasından çıkartmayan Galatasaray, ilk hatasında golü kalesinde gördü. Mücadelenin 8. dakikasında Leroy Sane’nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Kingsley Coman, yerden yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu ve Bayern Münih’i 1-0 öne geçiren isim oldu.Golü yemesine rağmen oyunu Bayern yarı sahasına yıkan Galatasaray, 28. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Mauro Icardi, Joshua Kimmich ve Kim Min-Jae ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Davide Massa beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Icardi, 30. dakikada sağ ayağıyla yaptığı şık panenka vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.İlk yarıda Bayern kalesine 16 şut çeken ve adeta Alman ekibine kâbusu yaşatan Galatasaray, bir türlü farkı artıracak golleri atamadı. Art arda kaçan pozisyonlar ve Galatasaraylı oyunculardaki yorgunluk belirtisi, 70. dakikadan sonra oyunun kontrolünün Bayern’e geçmesini sağladı.Maçın 73. dakikasında sağ kanattan gelişen atak sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Jamal Musiala, pasını Harry Kane’e çıkardı. Harry Kane, altıpas içinde topukla vuruşunu yaptı. Sacha Boey’den dönen topu Harry Kane bir kez daha tamamlayarak skoru 2-1 yaptı.Dakikalar 79’da Harry Kane’nin pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Jamal Musiala, sağ ayağının içiyle yerden vuruşunu yaparak durumu 3-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.