Samanyolu Haber /Gündem / Toplu gözaltı Avrupalı hukukçuları harekete geçirdi /24 Ekim 2023 21:38

Toplu gözaltı Avrupalı hukukçuları harekete geçirdi

AİHM'nin Yalçınkaya kararına rağmen Türkiye'de Gülen Hareketi mensuplarına yönelik cadı avı sürüyor. Son yapılan toplu gözaltı sonrası Londra merkezli Human Rights Solidarity derneği, "Bu ihlallerin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bildirilmesi amacıyla Türk ve İngiliz hukukçulardan oluşan bir heyet çalışmalarına başlamıştır" açıklaması yaptı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye genelinde Gülen Hareketi üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 611 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) göre suç sayılmayan öğrenci evleri açmak, tutuklu ailelerine yardım etmek, Bylock içeriklerinde adı geçmekle suçlanıyor.

AİHM GEÇEN AY İHLAL KARARI VERMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 26 Eylül’de açıkladığı Yalçınkaya kararıyla Türkiye’de suç olmayan konularda yargının kişileri mağdur ettiğini ortaya koydu. AİHM’in kararı ortadayken Gülen Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara’da 49, İzmir’de ise 110 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 611 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler sabahın erken saatlerinde evlere yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Londra Merkezli Human Rights Solidarity derneği, Türkiye’deki bu hukuk ihlallerini Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne taşıyacak.

Dernekten yapılan açıklamada:

“Türk adli kolluğunun AİHM kararlarını yok sayan toplu tutuklama operasyonları ve İçişleri Bakanı’nın bu hukuksuzluğu teşvik eden, aynı zamanda masumiyet karinesini ihlal eden açıklamaları kayıt altına alınmaktadır. Bu ihlallerin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirilmesi amacıyla Türk ve İngiliz hukukçulardan oluşan bir heyet çalışmalarına başlamıştır.”
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