Gazze’de salgın başladı

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de, çoğu çocuk olmak üzere bir günde 3 binden fazla kişide çeşitli salgın hastalık vakalarının tespit edildiği açıklandı.



“SALGIN HIZLA YAYILIYOR”



Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu.



Açıklamada, “Gazze Şeridi’nde bir günde sağlık ocaklarında çoğu çocuk olmak üzere 3 bin 150 salgın hastalık vakası tespit edildi.” ifadeleri kullanıldı.



İçme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamadığına vurgu yapılan açıklamada, “Barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor.” ifadesine yer verildi.



Hastanelerin durumunun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, “Gazze Şeridi’ni vuracak ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak büyük bir salgın dalgasına” karşı uyarıda bulunuldu.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka nedeniyle ciddi enerji eksiği baş göstermiş, bölgeye yakıt girişine izin verilmediği için hastanelerin jeneratörlerinin durma noktasına geldiği duyurulmuştu.



BM’DEN DE UYARI GELDİ



Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi’ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların



NE OLMUŞTU?



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.



İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırıya başladı.



Gazze’den düzenlenen saldırılarda 308’i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 2 bin 360’ı çocuk ve 1292’si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.



İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90’ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.



Çatışmalarda 20’si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.



İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 34 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.



Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.