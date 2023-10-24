İsrailli bakandan Guterres’e tepki… Görüşmeyi iptal etti

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim’den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok. Hamas yeryüzünden silinmeli” ifadelerini kullandı.



BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumundaki konuşmasında Cohen’in tepkisini çeken şu ifadeleri kullanmıştı:



“Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı.”



Guterres, “Hamas’ın korkunç saldırıları da Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmayı meşru kılamaz. Savaşların bile kuralları vardır” ifadelerini kullanmıştı.



Guterres, İsrail güçlerinin Gazze’yi insafsızca bombalamasının çok büyük sivil can kaybına ve tüm mahallelerin yok olmasına neden olduğunu dile getirerek, “Durum çok alarm verici” demişti.



İSTİFA ÇAĞRISI



İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres’in BM’ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savundu.



Guterres’in acilen istifa etmesi gerektiğini belirten Erdan, Genel Sekreter’in açıklamalarının “terör ve cinayete” anlayış gösterme niteliğinde olduğunu iddia etti.



KIZILHAÇ VE KATAR'DAN DESTEK TALEBİ



Öte yandan Eli Cohen, Gazze'de Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması için Kızılhaç ve Katar'ın devreye girmesini talep etti.



New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuşan Cohen, “Uluslararası Kızılhaç Komitesinden, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması için derhal onlara erişmesini talep ediyoruz” dedi.



Katar'ın, “Hamas liderlerini finanse ettiğini ve barındırdığını” öne sürerek bu ülkenin rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini savunan Cohen, “Siz, uluslararası toplumun üyeleri, Katar’dan bunu yapmasını talep etmelisiniz” diye konuştu.