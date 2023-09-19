ABD’den yaptırım: Türkler de listede

ABD, İran’la bağlantılı yeni yaptırımlar getirerek Tahran’ın insansız hava aracı (İHA) ve askeri uçak geliştirmesiyle bağlantılı olan İran, Rusya, Çin ve Türkiye’den çok sayıda kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.





ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi’ne ve şirketin İHA ile askeri uçak faaliyetlerine ‘sevkiyat ve finansal işlemleri kolaylaştırdığı’ belirtilen dört ülkedeki yedi kişi ve dört kuruluşu hedef aldı.



