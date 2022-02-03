ABD, Doğu Avrupa'ya asker yığınağıa başladı

Blinken’dan Lavrov’a Ukrayna Uyarısı







Pentagon Sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin önümüzdeki günlerde görev yerlerine gönderileceğini ve ABD komutası altında faaliyet göstereceklerini söyledi.Bu manevraların geçici olduğunu vurgulayan Kirby, amacın, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca olağandışı askeri güç yığması nedeniyle artan gerilim sırasında müttefiklere güvence vermek olduğunu vurguladı. Kirby bunun Amerika’nın herhangi bir saldırıya karşı savunma kararlığını ortaya koyduğunu söyledi.Kirby, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg’den Almanya ve Polonya'ya gönderilecek askerlere ve Almanya'dan Romanya'ya kaydırılacak askerlere atıfta bulunarak, "Bu birlikler Ukrayna'da savaşmayacak" dedi.Kirby, Romanya'ya gidecek bin askerin hafif zırhlı askeri birlikler olduğunu ve halihazırda o ülkede bulunan yaklaşık 900 ABD askerine ek olarak yollanacaklarını söyledi.Kirby, ABD'nin NATO taahhüdü hakkında "Rusya Cumhurbaşkanı Vladmir Putin'e ve dünyaya güçlü bir sinyal göndermemiz önemli" dedi.Biden, sınırlarını savunması için Ukrayna'ya silah sağlamasına ve Doğu Avrupa'daki müttefiklerine Washington'un Ukrayna’yı savunma konusundaki anlaşma yükümlülüğünü yerine getireceğine dair güvence vermeye çalışmasına rağmen, herhangi bir Rus saldırısına uğramaları durumunda bile Amerikan birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söylüyor.Amerika’nın asker yollama kararı, Rusya’yla Ukrayna sınırına askeri yığınağı konusundaki müzakerelerin durdurulması sırasında geldi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olduğuna dair Avrupa çapında artan bir endişe hakim.Rusya çatışma başlatma niyeti olmadığını ve diplomatik çabalarını sürdürmeye istekli olduğunu söylese de, ittifakın doğu kanadındaki daha küçük NATO ülkeleri sıradakinin kendileri olabileceğinden endişe ediyor.Biden kısa süre önce, Amerika'nın müttefiklerine olan bağlılığının güvencesi olarak Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine ek ABD kuvveti sağlayabileceğini söylemişti.Pentagon ayrıca, ABD’deki yaklaşık 8 bin 500 askerini Avrupa'ya konuşlandırma olasığılığı dahilinde alarma geçirdi.Yetkililer, ek birimlerin yakında daha fazla teyakkuza geçirilebileceği olasılığını belirtiyor. ABD'nin halihazırda Avrupa'da kalıcı olarak konuşlanmış kuvvetler olarak ve Polonya gibi yerlerde düzenli rotasyonların bir parçası olarak 75 bin ila 80 bin arasında askeri bulunuyor.Washington ve Moskova, Ukrayna konusunda anlaşmazlık yaşıyor.