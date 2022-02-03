Samanyolu Haber /Sağlık / Fransa, Pfizer'ın Covid-19 ilacını kullanıma açtı /03 Şubat 2022 07:18

Fransa, Pfizer'ın Covid-19 ilacını kullanıma açtı

Fransa, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği "Paxlovid" isimli antiviral hapa onay vermesinin ardından ilacın bu hafta içerisinde ülke genelinde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

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Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanılabileceğini duyurmuştu.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun kabul gördüğü belirtilmişti.

Paxlovid, AB'de Covid-19 tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç.

Fransa Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın 10 bin doz Paxlovid aldığı ve cuma gününden itibaren eczanelerde satışa sunulacağı bilgisini paylaştı.


Böylece Fransa, EMA'nın onayının ardından Paxlovid'i kullanmaya başlayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

İlaç, oksijen gerektirmeyen semptomları olan ve şiddetli hastalık riski daha yüksek olan yetişkinlere verilecek.

Başvuru 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılmıştı ancak EMA ilacın ilave oksijen tedavisine gereksinimi olmayan yetişkin hastalarda kullanılabileceğini kaydetmişti.

İlacın Covid-19'un delta varyantına karşı etki gösterdiği, omicron ve diğer varyantlara karşı da etkili olmasının beklendiği ifade edilmişti.

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde sadece acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Pfizer, ilacın Covid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.
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