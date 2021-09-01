Samanyolu Haber /Dünya / ABD güneyi fırtına batısı ise yangınlarla boğuşuyor /01 Eylül 2021 21:53

ABD güneyi fırtına batısı ise yangınlarla boğuşuyor

ABD'nin güneyinde Ida kasırgası etkili olurken ülkenin batısındaki California ve Nevada eyaletlerinde ise 2 haftadır kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle iki eyalette acil durum ilan edildiği belirtildi.

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ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle California ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
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