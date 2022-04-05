Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'ya yeni bir ekonomik yaptırım daha /05 Nisan 2022 11:41

ABD'den Rusya'ya yeni bir ekonomik yaptırım daha

ABD Hazinesi, Rusya hükümetinin ABD bankalarındaki hesapları üzerinden dolar cinsi borç ödemelerini gerçekleştirmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

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Bu hamlenin amacı Rusya’nın devlet tahvili sahiplerine ödemelerini alternatif yollar üzerinden gerçekleştirmesini engellemek.

Bloomberg'in haberine göre ABD Hazinesi'nden bir sözcü söz konusu hamle yüzünden Rusya’nın üç senaryo ile karşı karşıya kalacağını belirtti: Kendi ülkesinde tuttuğu rezervleri eritmek, yeni gelir kaynaklarını harcamak ya da temerrüde düşmek.

Rusya'nın Pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi bulunuyordu.

Daha önce yapılan temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara yönelik şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı.

Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirdi.

Bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık itfaya çevrilmişti.

4 Nisan'da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyordu.

Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor.
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