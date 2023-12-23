Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Husilerin saldırılarında İran'ın desteği var /23 Aralık 2023 16:52

ABD: Husilerin saldırılarında İran'ın desteği var

Beyaz Saray, istihbarat bilgilerine göre İran'ı Kızıldeniz'deki saldırılarda Husileri desteklemekle suçladı. İranlı komutan ise diğer deniz yollarının da bloke edilebileceği uyarısında bulundu.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD istihbarat birimleri, Yemen'in kuzeyini kontrol eden Husi milislerinin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarında İran'ın desteği olduğunu ileri sürdü.

İran destekli Husilerin gemilere yönelik saldırılarına ilişkin ABD istihbarat bilgilerini kamuoyuna açıklayan Beyaz Saray, Tahran'ın Husilere insansız hava araçları ve füze ile taktik istihbarat sağladığını iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson "Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik operasyonların planlanmasında İran'ın derin bir şekilde dahil olduğunu biliyoruz" dedi.

Bunun İran'ın uzun süredir Husilere olan desteği ve Husilerin "bölgedeki istikrarı sarsan eylemlerini teşvik etmesiyle" bağlantılı olduğunu savunan Watson, "İran'ın Husileri bu sorumsuz davranışlarından caydırmaya çalıştığına inanmamız için hiçbir neden yok" ifadesini de sözlerine ekledi.

İran suçlamaları reddediyor

İran ise Yemen'deki Husi milislerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları ile bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki direnişçi grupların ülkelerinin temsilcileri olduğunu ve kendi çıkarları doğrultusunda kararlar aldığını belirtiyor.

İran Devrim Muhafızlarının yüksek rütbeli komutanlarından Muhammed Rıza Nagdi ise ABD ve Batı'yı uluslararası diğer deniz yollarının da bloke edilebileceği yönünde uyardı. İran haber ajansı Fars'ın aktardığına göre Nagdi bugün yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'nde şiddetin devam etmesi halinde, ABD ve müttefikleri yeni direniş gruplarının oluşmasına ve diğer deniz yollarının da bloke edilmesine hazır olmalı" ifadelerini kullandı. Nagdi, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'in ardından Akdeniz'de Cebelitarık Boğazı'nın bloke edilebileceğini ifade etti.

Husiler 100'den fazla saldırı düzenledi

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaşta Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Husi milisleri, haftalardır Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemilere saldırılar düzenliyor. ABD Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre, Husi milisleri 10 ticari gemiyi hedef alan insansız hava araçları ve füzelerle 100'den fazla saldırı düzenledi.

Kızıldeniz'de Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı güvenliği sağlamak üzere ABD'nin girişimi ile Refahı Koruma Operasyonu (Operation Prosperity Guardian)  oluşturuldu. Operasyona 20'den fazla ülke katılacağını duyurdu.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı, gemilerin güzergahında önemli bir rol oynuyor. Dünya ticaretinin yüzde 12'si Kızıldeniz güzergahı üzerinde gerçekleşiyor.
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