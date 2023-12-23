Ukrayna: Bir günde üç Rus Su-34 savaş uçağını düşürdük

Su-34'ler nedir ve bu saldırı neden önemli?

Su-34 Rusya'nın en gelişmiş çift koltuklu süpersonik orta menzilli avcı-bombardıman uçağı olarak biliniyor. Moskova, 2014'ten beri hizmette olan bu jeti Suriye ve Ukrayna'daki görevlerde kullandı.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Moskova, Kiev güçleriyle girdiği çatışmalarda en az 10 Su-34 uçağını kaybettiğini teyit ederken, düşürülen jetlerin gerçek sayısının çok daha fazla olduğuna inanılıyor.Ukrayna Hava Kuvvetleri, cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin güneyinde üç Rus Sukhoi Su-34 avcı-bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy uçakların çatışmaların şiddetlendiği Herson bölgesinde düşürüldüğünü açıkladı.Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Olechtchouk Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde güney operasyon bölgesinde üç Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağı düşürüldü" dedi.Zelenskyy cuma akşamı yaptığı konuşmada bu jetlerin füzelerle düşürüldüğünü belirterek "üç Rus Sukhoi uçağını aynı anda imha eden askerlerimize minnettarız. Güneyde - Herson bölgemizde" dedi.Zelensky, "Her Rus pilot, her Rus katile verdiğimiz yanıtı bilsin - hiçbiri cezasız kalmayacak" diye ekledi.Hava Kuvvetleri Rus uçak pilotlarına ne olduğunu açıklamadı.Rus yetkililer uçakların düşürüldüğü iddiasını hemen doğrulamadı. Ancak etkili Rus askeri blogu Fighterbomber, ABD tarafından tedarik edilen Patriot uçaksavar savunma sisteminin "savaş kayıplarına" neden olduğunu kaydetti.Kremlin tarafından askeri havacılığın 'baş tacı' olarak lanse edilen Su-34'ler, güdümlü füzelerinin olmaması nedeniyle alçak irtifa bombardıman saldırılarında kullanılıyor. Bu da uçakları ağır hava savunmasına karşı açık hale getiriyor.Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Moskova, Kiev güçleriyle çatışmalarda en az 10 Su-34'ün kaybolduğunu teyit ederken, düşürülen jetlerin gerçek sayısının çok daha fazla olduğuna inanılıyor.Su-34'ler en önemlisi 17 Ekim 2022'de Rusya'nın Yeysk kentindeki bir eğitim uçuşu sırasında jetlerden birinin bir apartman kompleksine düşmesi olmak üzere, çeşitli kazalara da karıştı. Yerel makamlara göre bu kazalarda en az 15 kişi hayatını kaybetti ve 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.