Ukrayna'da şiddetli çatışmalar kış şartlarına rağmen devam ediyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Son iki gün, Rus Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı birliklerinin gerisindeki çeşitli hedeflere büyük bir saldırı daha başlattı. Kiev, Zaporojye, Cherkassy ve Poltava bölgelerinde patlamalar bildirildi.





Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, yabancı askeri ataşelere verdiği brifing sırasında, Rus birliklerinin Ukrayna'daki askeri operasyon kapsamında "aktif bir savunma yürüttüğünü ve kontrol bölgelerini genişlettiğini" söyledi.





Genelkurmay Başkanı, operasyonun hedeflerine ulaşmak için Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin komuta noktalarına, savunma tesislerine ve kritik askeri tesislere saldırdığını belirtti. Rus birliklerinin 2023'teki asıl görevi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısını püskürtmek olduğunu söyledi. "Yüksek hassasiyetli roket kullanımının sonuçlarından biri, Ukrayna'nın askeri-sanayi komplekslerinin üretiminde önemli bir düşüş oldu" diye ekledi.





Valery Gerasimov'a göre toplamda yaklaşık bin beş yüz nesne ve 4,6 binden dron ve 6,3 bin hava hedefi vuruldu. Kiev, Azak Denizi kıyılarına ve Kırım sınırına erişim sağlayacak bir karşı saldırıya geçerek, Melitopol'ü 15 gün içinde abluka altına almayı planladığını söyledi.





Rus Genelkurmay başkanı, bunun için Haziran ayı başında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 50 tabur, 230'dan fazla tank ve binden fazla zırhlı savaş aracından oluşan bir saldırı grubunu Zaporojye yönünde yoğunlaştırdığını belirtti. Bu grubun daha sonra 80 tabura çıkarıldığını ekledi. Rus ordusu, Ukrayna'nın planlarını engellemek için "mühendislik bariyerleri, savunma hatları ve pozisyonlardan oluşan katmanlı bir sistem oluşturmak için büyük ölçekli önlemler" gerçekleştirdi.





'Ukrayna altı ay içinde yaklaşık 160 bin kişi kaybetti’





Ukrayna birliklerinin son altı ayda tüm yönlerdeki kayıplarının yaklaşık 160 bin kişi, 766 tank dahil 3 binden fazla zırhlı savaş aracı, 121 uçak ve 23 helikopter olduğunu söyleyen Gerasimov, 6 ay boyunca Ukrayna’nın tüm yönlerdeki kayıplarının yaklaşık 160 bin kişi, 766 tank dahil 3 binden fazla zırhlı savaş aracı, 121 uçak ve 23 helikoptere ulaştığını söyledi.





Şiddetli çatışmalar devam ediyor





Cephenin en sıcak noktalarından biri Bahmut’ta Rus Silahlı Kuvvetleri Bogdanovka bölgesinde ilerledi, kentin kuzey eteklerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ruslar bu hatta bölgede bulunan evlere tutundu ve Chasov-Yar-Krasnoye otoyolunun kontrolü için şiddetli çatışmalara başladı.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün gün boyunca Bryansk, Kursk, Belgorod, Herson ve Zaporojye bölgelerinin yanı sıra Donetsk yönünde ateş açtı ve Kırım'a füzeyle saldırdı. Bombardımanda bir kişi öldü ve en az on kişi yaralandı.





Avdeyevski yönünde Rus ordusu Stepovoye bölgesinde ilerleyerek Ukraynalıları durdurdu. Kok fabrikası yakınlarında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus Savaşçıları Kuzey yönüne saldırdı. Maryinsky sektöründe, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Pobeda ve Novomikhailovka bölgelerindeki mevzilerine yönelik saldırılar devam ediyor. Donetsk yönünde ise Rus ordusu Novokalinovo'ya doğru ilerledi. Yuzhnodonetsk yönünde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin birimleri, kuzeyden Novomikhailovka'ya doğru ilerleyen Zverinets müstahkem bölgesinin kontrolü için savaşıyor. Ayrıca Rus birlikleri mezarlığın yanından yerleşimin güney eteklerinde ilerleyerek sanayi bölgesinin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.