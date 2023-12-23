Samanyolu Haber /Gündem / Polis Ferrari, Bentley ve Porsche kullanacak /23 Aralık 2023 17:09

Polis Ferrari, Bentley ve Porsche kullanacak

Kırmızı bültenle aranan ismin liderliğini yaptığı "Comanchero" suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen lüks araçlar, polis teşkilatına tahsis edildi... Aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley gibi markaların da bulunduğu araçlara, giydirilme yapılarak polis araçları haline getirildi. Araçların piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya tarafından İnterpol kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hakan Ayık’ın (Reis) liderliğini yaptığı "Comanchero" suç örgütü geçtiğimiz Kasım ayında çökertilmiş, operasyonda 39 şüpheli yakalanmıştı.



LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Suç yapısına ait mal varlıklarına el konulmuştu. Çeteye ait uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen parayla edinildiği iddia edilen 21 aracın Emniyet'e tahsis edildiği öğrenildi.

Çoğu trafik polisi aracına dönüştürülen otomobiller arasında Ferrari ve Bentley olması dikkat çekti.

Araçların değerlerinin 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.



MEHMET ŞİMŞEK TAŞIT EDİNİMİNDE TASARRUF VURGUSU YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına geçtiğimiz temmuz ayında tasarruf genelgesi gönderilmişti. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirmesi istenmişti.
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