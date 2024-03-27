Samanyolu Haber /Dünya / ABD: IŞİD hala gerçek bir tehdit... /27 Mart 2024 02:19

ABD: IŞİD hala gerçek bir tehdit...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütü IŞİD'in "hala gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, başkent Washington'da, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabulünde, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın bölgenin istikrarı açısından "kritik öneme sahip olduğunu" vurgulayan Blinken, "IŞİD'in hala gerçek bir tehdit olduğunu hatırlamalıyız." dedi.

"Yıllar boyunca bu tehditle başa çıkmak ve onu önemli ölçüde azaltmak için yaptığımız çok iyi çalışmalara rağmen sadece birkaç gün önce Moskova dışındaki korkunç saldırı, bize IŞİD'in potansiyel gücünü korumaya devam ettiğini hatırlattı." diyen Blinken, Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin "yasını tuttuklarını" dile getirdi.

"ÇOK TALİHSİZ BİR HATIRLATMA"

Blinken, "Bu, IŞİD ile mücadeleye devam etmemiz ve onun yeniden dirilmediğinden emin olmamız gerektiğine dair çok talihsiz bir hatırlatmadır." diye konuştu.

IŞİD saldırısını kınayan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak'ın bu terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye işaret etti.

Hüseyin, "IŞİD hala Orta Doğu barışı için bir tehdit ama aynı zamanda başka yerlerdeki güvenlik ve barış için de bir tehdit." ifadesini kullandı.

İki ülke dışişleri bakanlarının buluşması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 15 Nisan'da Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ile Beyaz Saray’da yapacağı kapsamlı görüşme öncesinde gerçekleşti.
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