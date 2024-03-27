Samanyolu Haber /Gündem / Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında Bakan Koca’dan yeni açıklama /27 Mart 2024 02:21

Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında Bakan Koca’dan yeni açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapan Sağlı Bakanı Fahrettin Koca, "Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

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Sinema sanatçısı Kadir İnanır, geçen pazar günü, Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Felç geçiren İnanır’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Altun ünlü sanatçının entübe edildiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından sanatçı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”
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