Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da Türk ve Kürt gruplar arasında çatışma /27 Mart 2024 05:31

Belçika'da Türk ve Kürt gruplar arasında çatışma

Belçika'nın doğusunda Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan çatışmalarda biri ağır olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

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İki grup arasında ülkenin doğusundaki Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren'de çıkan çatışmalarda biri ağır olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

Saldırıda Kürt kökenlilerin darp ettiği 16 yaşındaki Efe Tapmaz başından yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Tapmaz'ı telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi edindi.

"Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." diye konuşan Erdoğan, Belçika'daki resmi makamlar ve Türk büyükelçiliğinin durumu takip ettiklerini bildirdi.

Türk-Kürt gruplar arasındaki çatışmalar nasıl çıktı?

Belçika'nın ana haber ajansı Belga'nın aktardığına göre Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, çatışmaların Leuven'den Houthalen ve Heusden'e doğru giden ve Türk kökenlilerle tartışmalara neden olan semboller sergileyen bir Kürt konvoyu tarafından tetiklendiğini bildirdi.

Yzermans "Bu durum bir Türk'ün fiziksel saldırıya uğramasına yol açtı. Olay, Houthalen ve Heusden-Zolder bölgesine yayılan çeşitli çatışmalara yol açtı." dedi.

Türk toplumu üyeleri de Kürtlerin Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) bayraklarını taşıdığını ve bunun bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Kürt gruplar ne dedi?

Avrupa Kürt Demokratik Dernekleri Kongresi ise saldırının "Türk devletinin kendisi" tarafından düzenlendiğini ileri sürdü. Kongre, "faşist" olarak nitelendirdiği saldırı karşısında  Belçika polisi ile hükümeti seyirci kalmakla eleştirdi.

Belga Haber Ajansı'nın haberine göre, Kürt özgürlük hareketi de pazar günkü çatışmaları Türk aşırı milliyetçi örgütü Ülkü Ocakları'nın Kürt toplumuna karşı uyguladığı "organize şiddet" olarak nitelendirdi.

Protestolar Brüksel'e sıçradı

Limburg yakınlarındaki çatışma pazartesi günü başkent Brüksel'e sıçradı. Yaklaşık 200 kişi öğle saatlerinde Avrupa Parlamentosu'nun önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplarak bir gün önce Limburg'da yaşanan çatışmaları protesto etti.

Protestocular arasında çıkan arbede nedeniyle Belçika polisi olaya su panzerleri ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Yerel basının aktardığına göre polis beş kişiyi tutukladı.

Belçika polisi başka çatışmaların önüne geçmek için cami ve okullarda güvenlik önlemlerini arttırdı.
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