Olimpiyatlar öncesi Paris'te 'göçmen' temizliği!

Üç haftalık konaklama masrafları devletten

Fransa'nın orta kesimindeki Orleans kentinin sağcı belediye başkanı Serge Grouard, 100 bin nüfuslu kasabaya önceden bilgilendirilmeden 500 kadar evsiz göçmenin gelmesinden şikayetçi.

"Sorumsuzca ve tehlikeli"

Ocak ayında, Fransa'nın güneybatısında Toulouse yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Lavaur'un sağcı belediye başkanı Bernard Carayon, kamuoyuna açık bir mektup yazarak göçmenlerin ülkenin başka bölgelerine nakledilmesi politikasını "sorumsuzca" ve "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

"Sosyal temizlik"

Şubat ayında, 80 Fransız yardım kuruluşundan oluşan Revers de la medaille (Madalyanın diğer yüzü) adlı bir çatı örgüt, olimpiyatlar öncesinde Paris'in göçmenler, evsizler ve seks işçilerinden arındırılması çabalarını "sosyal temizlik" olarak nitelendirerek kınadı.

Yerel yöneticiler ve sağcı siyasetçiler, başkentteki göçmen ve sığınmacıların ülke çapında dağıtılmasını Paris Olimpiyatları için "temizlik çalışması" olarak görüyor.Bunun sonucunda evsiz kalanlar başkent çevresindeki köprü altlarında veya boş arazilerde izinsiz kamplar kuruyor ve bu kamplar polis tarafından düzenli olarak kaldırılıyor.Hükümet politikası kapsamında bu tür kamplara sığınılan kişilere sığınma başvurusunda bulunma imkanı sunuluyor ve birçoğu ülkenin başka yerleşim birimlerindeki tesislere taşınıyor.Ancak hükümetin mevcut politikasından yakınan Fransa'nın kırsal kesimlerindeki ve küçük kasabalarındaki belediye başkanları, göçmenlerin başkentten iç kesimlere taşınmasına tepkili.Yerel yetkililer ve sağcı siyasetçiler bunu Paris Olimpiyatları öncesindeki 'temizlik çalışmalarıyla' bağlantılı olduğunu öne sürüyor.Grouard gazetecilere verdiği demeçte, "Her üç haftada bir, Paris'ten Orleans'a, içinde 35-50 kişi bulunan bir otobüsün geldiği kanıtlandı." dedi ve bunun Temmuz ve Ağustos aylarındaki olimpiyatlar öncesinde başkentte "temizlik" için yapıldığına dair söylentiler olduğunu sözlerine ekledi.Grouard açıklamasında her yeni gelene masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere bir otelde üç hafta konaklama imkanı sunulduğunu, ancak daha sonra kendi başlarının çaresine bakmaları için bırakıldıklarını da bildirdi.Bu politikanın "Olimpiyat Oyunlarından altı ay önce Paris'i daha "düzgün" göstermek ve kontrol edilebilir hale getirmek için tasarlandığını belirten Carayon "Bu kabul edilemez." diye tepki gösterdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2022'de yaptığı bir konuşmada sığınmacı ve mültecilerin ülke geneline dağıtılması fikrini desteklemişti.Merkezdeki partiler de göçmenlerin kırsal kesimlere ve küçük kasabalara yerleştirilmesinin "demografik bir geçiş" yaşanmasına yardımcı olabileceğini savunuyor.Ancak sağcı ve aşırı sağcı politikacılar bu politikayı kınayarak Macron'u, yabancılara karşı genellikle temkinli olan geleneksel topluluklara yoksulluk, suç ve İslamcılığı sokmakla suçluyor.