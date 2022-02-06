ABD istihbaratı: Rusya Ukrayna sınırına 110 bin asker yığdı

Amerikan hükümet temsilcileri Rusya’nın işgale girişmesi halinde Ukrayna’da 25-50 bin sivilin öleceğini açıkladı. Ukrayna ordusundan 25 bine yakın askerin Rus ordusundan ise 10 bin askerin ölebileceği tahmini yapıldı.







İstihbarat raporlarına göre, Rusya’nın olası işgali Ukrayna’dan bir sığınmacı akınına da yol açabilir ve beş milyon insan başta Polonya olmak üzere başka ülkelere sığınma girişiminde bulunabilir.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bütün seçenekleri açık bırakmak istediğini belirten yetkililere göre Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesiyle sınırlı kısmi bir işgal olabileceği gibi Rusya’nın ülkeyi kapsamlı bir biçimde işgal etmesi de mümkün. Bunun yanı sıra olası bir işgalde Rusya’nın 48 saat içinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirebileceği ve Devlet Başkanı Volodoimir Zelenskiy’i devirebileceği tahmin ediliyor.



