Samanyolu Haber /Gündem / ABD istihbaratı: Rusya Ukrayna sınırına 110 bin asker yığdı /06 Şubat 2022 14:35

ABD istihbaratı: Rusya Ukrayna sınırına 110 bin asker yığdı

ABD istihbarat teşkilatlarının açıklamasına göre Rusya 110 bin askeri Ukrayna sınırına gönderdi. Amerikalı yetkililer Rusya-Ukrayna sınırında asker konuşlandırmanın bu hızla gitmesi halinde Şubat ortasına kadar 150 bin Rus askerinin işgal için hazır edilebileceğini kaydediyor.

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Amerikan hükümet temsilcileri Rusya’nın işgale girişmesi halinde Ukrayna’da 25-50 bin sivilin öleceğini açıkladı. Ukrayna ordusundan 25 bine yakın askerin Rus ordusundan ise 10 bin askerin ölebileceği tahmini yapıldı.
 
İstihbarat raporlarına göre, Rusya’nın olası işgali Ukrayna’dan bir sığınmacı akınına da yol açabilir ve beş milyon insan başta Polonya olmak üzere başka ülkelere sığınma girişiminde bulunabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bütün seçenekleri açık bırakmak istediğini belirten yetkililere göre Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesiyle sınırlı kısmi bir işgal olabileceği gibi Rusya’nın ülkeyi kapsamlı bir biçimde işgal etmesi de mümkün. Bunun yanı sıra olası bir işgalde Rusya’nın 48 saat içinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirebileceği ve Devlet Başkanı Volodoimir Zelenskiy’i devirebileceği tahmin ediliyor.

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