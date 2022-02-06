Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar'dan AKP'ye fatura uyarısı: Bu yangın mutlaka söndürülmeli /06 Şubat 2022 14:29

Tayyar'dan AKP'ye fatura uyarısı: Bu yangın mutlaka söndürülmeli

AKP'li Şamil Tayyar, AKP'ye yönelik muhalefetin elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları üzerinden şekillendiğine işaret ederek, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem" dedi.

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AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, iktidarın elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturalarına yaptığı astronomik zamlara yönelik tepkilere dikkat çekerek. “Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor” dedi.

Uzun yıllar Ankara’da gazetecelik yaptıktan sonra AKP’dan milletvekili olan Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AKP’nin fiyat artışları üzerinden beklenmedik tepkilerle karşılayacağı uyarısında bulundu. AKP’ye yönelik muhalefetin fiyat artışları üzerinden şekillendiğini ifade eden Tayyar, “Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti’nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem.” dedi.


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