Güney Afrikalı medya yöneticisi Karjieker: Hizmet deyince akla şiddete karşı bir duruş ve barış gelir

Turkuaz Harmoni Enstitüsü’nün “Ubuntu in Action-Birlikte Yaşam Pratiği” röportaj serisine konuşan Karjieker, Hizmet gönüllülerinin, eğitim faaliyetleri ve Nizamiye Külliyesi’ni inşa etmelerinin yanısıra, diyalog faaliyetleri ile de içinde yaşadıkları topluma büyük katkı sağladıklarını ifade etti. Karjieker konuşmasına şöyle başladı, “Hizmet insanları; farklı kültürden, dinden insanları bir araya getiriyor, karşılıklı tecrübe paylaşımları ile farklı topluluklar olarak birbirimizi nasıl daha iyi anlarız, nasıl daya uyumlu bir şekilde yaşarız, onu gösteriyorlar.”







Hizmetten.com'un haberine göre Karjieker, Hizmet ile nasıl tanıştığını ve hislerini şu ifadelerle aktardı, “Midrand’te inşa edilen o güzel camiye davet edildim. Kurulduğundan beri beni her zaman son derece etkilemiştir. Biz de camiye ilk davet edilen gruplardandık. Daha sonrasında orada ki herkes ile tanıştım, arkadaş oldum. Caminin mimarına ve yapanlara gerçekten çok saygı duymak gerekiyor. Özellikle, şimdinin iş merkezi haline gelen Midrand bölgesinde bu kadar nadide bir kurumu ve yapıyı inşa etmek adına gösterdiği öngörü için Ali Amca’yı tebrik etmek gerekiyor. Simdi orası bir anıt görevi yapıyor, Güney Afrika’nın bir simgesi haline dönüşüyor. Johannesburg’tan Pretoria’ya giderken, minarelerin essiz mimarisine bakmaktan kendinizi alamıyorsunuz.”





Karjieker Hizmet’in eğitim başarılarını anlattı, “Hizmet okullarının eğitim sistemleri hemen dikkatinizi çeker. Şu anda Güney Afrika’da 9 okul var. Ne zaman bu okulların önünden geçsem, öğrencilerin başarılarını gösteren tabelalar dikkatimi çeker.”





“Ben bu öğrencilerden ve de okul mezunlarından bazılarını şahsen tanıyorum. Ve bu çocuklar gerçekten öğretmenleri tarafından gösterilen yoldan, verilen rehberliklerden ve okulun sağladığı diğer imkânlardan dolayı çok mutlu. Bu yapılanlar çocukların hayatında inanılmaz bir etkiye sahip. Geri kalan hayatım boyunca, Hizmet Hareketi’nin Güney Afrika’ya kazandırdıklarını ve benim kendi kişisel hayatıma kattıklarını daima hatırlayacağım.”





Medya CEO’su Karjieker, hizmetlerin arkasında durduğunu ifade etti, “Kendi şahsi tecrübelerime dayanarak, gösterilen faydalı faaliyetlerin arkasındayım ve bunların bir parçası olmaktan çok mutluyum.”







“Hizmet insanlarının diyalog ve barış yolunda ilerlemeyi tercih etmeleri, muhtemelen çok sağlam bir zemine dayanıyor. Biliyorsunuz, Hizmet Hareketi, sorunları çözmek için şiddete başvurmak yerine, barışa dayanan yollarla ilerliyor.” diyen Karjieker Hizmet’in barış felsefesini özetledi: “Bence Hizmet’in özeti de işte budur. Hizmet deyince akla şiddete karşı bir duruş ve barış gelir. Ve bu anlayışı ile de dünyanın her yerinde var olan farklı kuruluş ve hareketlerden ayrılır.”





Gazete yöneticisi Karjieker, yaşanan süreç hakkında ise şu ifadelerde bulundu, “Hizmet okullarında ki öğretmenlerin şu anda karşı karşıya oldukları zorluklar ve kendi memleketlerinde ailelerinin yaşadığı sıkıntılar karşısında böylesine dik durmaları beni gerçekten büyülüyor. Bunca yaşanan zorluklara rağmen hala Güney Afrika’da bizim gençlerimize eşsiz bir eğitim sunmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyorlar. Ve burada oturup, onların Güney Afrika halkının iyiliği için, burada ki kardeşlerimiz için yaptıkları insana gerçekten ümit veriyor.”





“Güzel işleri devam ettiren ümittir. Olumlu değişikleri iyimserlik getirir. Fakat Hizmet insanlarının, ailelerinin arkadaşlarının kendi vatanlarında maruz kaldığı muameleyi dinlemek gerçekten çok üzücü. Her zaman dualarımızdalar. Umuyoruz ki bu zulmü yapanlar doğru yolu bulduğunda, bu yaşanan sıkıntıların çok güzel sonuçları olacaktır. Çocukların ailelerinden ayrı kaldıklarını, kardeşlerin birbirlerinden ayrı düştüklerini duyuyoruz. Çok zor şartlarda, masum insanların hayatlarının nasıl değiştiğini biliyoruz. Tüm bunlar bizleri çok üzüyor”





Karjieker Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında ise şunları söyledi, “İnsanlar inandıkları değerlere bağlı kaldıkları sürece hedefe ulaşmak kaçınılmazdır. Hocaefendi, insanlık arasında, barış, sevgi ve harmoniyi savunan, eğitime yatırımın önemini her seferinde vurgulayan bir şahıs. Tüm bunlar, en zor zamanlarda, 1960’larda tutuklanmasından, 27 yıl sonra serbest kalmasına kadar Mandela’nın savunduğu değerler ile aynı.”





Hizmet insanlarından yalnızca iyilik gelir diyen Karjieker sözlerini şöyle tamamladı: “Hizmetin parçası olduğunu bildiğim herkes ile çok yakın durdum. Ülke eğitimine o kadar büyük bir katkınız var ki, bu kurumlardan geçen kim olursa olsun, farklı yerlere dağılıp sadece iyilik yapıyorlar. Yaptığınız katkılardan dolayı size yeteri kadar teşekkür edebileceğimizi sanmıyorum”.





Karjieker’in röportajının linkli :







