Esnaf isyan bayrağı açtı: Faturalar camlara asılıyor

Elektrik faturalarını gelen zamlardan sonra yurttaşlar isyan bayrağını çekti. Esnaflar, fahiş elektrik faturalarını dükkanlarının camlarına asarak tepki gösterdiler.
"ESNAFI DA ÜLKEYİ DE BİTİRDİLER!"
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından esnafın elektrik faturalarına isyanını paylaştı.
Çelik, esnafın elektrik faturasını camlarına astığı görseli paylaşarak "Burası Bahçelievler, esnaf gelen elektrik faturası tutarını camına asarak isyanını dile getiriyor! Esnafı da ülkeyi de bitirdiler! Tek çare seçim” yorumunda bulundu" dedi.