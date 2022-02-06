Samanyolu Haber /Gündem / Aile boyu talan: AKP'li Kaya'nın kardeşi üniversiteye girer girmez İBB'de işe başlamış /06 Şubat 2022 13:48

Aile boyu talan: AKP'li Kaya'nın kardeşi üniversiteye girer girmez İBB'de işe başlamış

CHP'li Murat Emir, İBB'den aldığı bursla gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın 18 yaşındayken üniversiteyi kazandığı yıl İBB'de işe başladığını açıkladı.

SHABER3.COM

AKP'li milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın da arasında olduğu 34 kişinin belediye şirketlerine burs maliyetinin 2 Şubat tarihli kurla 62 milyon 596 bin 618 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Teftiş Kurulu, kurumun AKP tarafından yönetildiği dönemde usulsüz olarak verilen burslarla ilgili savcılığa başvurmuştu.

AKP'li isimlerin İBB'den aldıkları burs tartışmaları gündemde yerini korurken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"ÜNİVERSİTEYE BAŞLAR BAŞLAMAZ İŞE BAŞLAMIŞ"
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı bursla tartışılan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan'ın da 18 yaşında İBB'de işe başladığına dikkat çekti. 

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatma Betül Sayan Kaya’nın İBB’den aldığı 1.5 milyon TL’ye yakın astronomik burstan sonra bir skandal da kardeşi Bakan Yardımcısı Fatih Sayan’dan. Paşam, daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB’ye de başlamış! Aslanlar gibi bankamatik memuru olmuş. Aile boyu talan…" ifadesini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aile boyu talan: AKP'li Kaya'nın kardeşi üniversiteye... Sonraki Haber >>

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bunların hiçbiri oldu mu?

Bunların hiçbiri oldu mu?

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:16