Samanyolu Haber /Gündem / ABD: Karantina Karşıtı Eylemler Artıyor /18 Nisan 2020 15:39

ABD: Karantina Karşıtı Eylemler Artıyor

Michigan'da başlayan karantina karşıtı eylemler başka eyaletlere de yayılarak büyüyor

SHABER3.COM

Amerika’da 'evde kalın' çağrılarına itiraz ederek hayatın normale dönmesi için protestolara başlayanların sayısı birçok eyalette artıyor. İlk protesto görüntülerinin geldiği Michigan’a, Ohio, Kentucky, Kuzey Carolina ve Utah da katıldı.

Michigan’da salgının yayılma hızını önlemek için alınan önlemlerin yarattığı ekonomik vurguna itiraz eden öfkeli kalabalık, önce Vali Gretchen Whitmer’ın Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı 'evde kal' önlemlerini protesto etmişti. Protestolarda, eyalet meclisi önünde toplanan bazı göstericilerin silahlı olduğu görüldü. Protestocular 'Trafiği Tıkama Operasyonu' adını verdikleri protestoda ellerinde 'Karantinaya son', 'Özgürlüğümüz için savaşacağız' yazılı pankartlar taşıdı.

Corona yasaklarının 3 Mayıs’a kadar uzatıldığı Minnesota’da da protestocular eyalet meclisi önünde toplanarak depresyondan ekonomik sıkıntılara birçok zorlukla uğraştıklarını söyledi.

Güneydeki eyaletlerden Kentucky’de de benzer bir tablo görüldü. Sosyal mesafe kurallarını korudukları gözlenen protestocuların hedefinde Demokrat Vali Andy Beshear vardı. Protestocular, 'Kentucky’yi aç, kral değilsin' şeklinde slogan attı.

Utah’ta toplanan bir grup protestocu da Amerikalıların kendilerini en iyi şekilde koruyabilme yeteneğine sahip olduğunu savundu.

Salgın önlemleri 29 Nisan’da bitecek olan Kuzey Carolina’da toplanan protestocular da karantinanın yaratacağı ekonomik felaketin Corona virüsünden daha kötü olacağını savundu.

Karantina döneminde yürürlüğe giren sosyal mesafe tedbirlerine uyulmadığı gözlenen protesto görüntüleri ise Ohio eyaletinin başkenti Columbus’tan geldi. Eyalet meclisi önünde toplanan birbirine çok yakın mesafedeki kalabalık, 'Ohio’yu yeniden açın' sloganları attı.
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