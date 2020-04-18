Samanyolu Haber /Gündem / "Siber Korsanlar Korona tedavisi Araştırmalarını hedef alıyor" /18 Nisan 2020 15:43

"Siber Korsanlar Korona tedavisi Araştırmalarını hedef alıyor"

ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) üst düzey yetkili Tonya Ugoretz, Corona virüsüne karşı tedavi yöntemleriyle ilgili araştırma yapan kurumların siber saldırı girişimleriyle karşılaştığını söyledi. Yetkili, hangi kurumların hangi ülkelerden gelen siber saldırılara maruz kaldığıyla ilgili ayrıntı vermedi.

SHABER3.COM



Siber güvenlik uzmanı Tonya Ugoretz, 16 Nisan Perşembe günü Washington’daki düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsü’nün internet üzerinden yapılan bir paneline konuşmacı olarak katıldı. Ugoretz panelde yaptığı açıklamada, son dönemlerde sağlık ve araştırma kurumlarına karşı bir dizi siber saldırı girişimleri gözlemlendiğini belirtti.

Ugoretz, Corona virüsüne karşı tedavi yolları üzerinde araştırmalar yapan kurumların çalışmalarıyla ilgili halka açık bir şekilde bilgi paylaşmasının olağan olduğunu, ancak bu durumun söz konusu kurumları hedef haline getirebildiğini söyledi.

Saldırı girişimlerinin başka ülkelerden geldiği bilgisini veren Ugoretz, bunların hangi ülkeler olduğu hakkında ayrıntı vermedi. Ugoretz, bu tür girişimlerin daha önce de olduğunu, ancak ''şu an devam eden kriz döneminde kesinlikle ciddi oranda arttığını'' belirtti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Siber Korsanlar Korona tedavisi Araştırmalarını hedef... Sonraki Haber >>

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:39