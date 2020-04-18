"Siber Korsanlar Korona tedavisi Araştırmalarını hedef alıyor"









Siber güvenlik uzmanı Tonya Ugoretz, 16 Nisan Perşembe günü Washington’daki düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsü’nün internet üzerinden yapılan bir paneline konuşmacı olarak katıldı. Ugoretz panelde yaptığı açıklamada, son dönemlerde sağlık ve araştırma kurumlarına karşı bir dizi siber saldırı girişimleri gözlemlendiğini belirtti.





Ugoretz, Corona virüsüne karşı tedavi yolları üzerinde araştırmalar yapan kurumların çalışmalarıyla ilgili halka açık bir şekilde bilgi paylaşmasının olağan olduğunu, ancak bu durumun söz konusu kurumları hedef haline getirebildiğini söyledi.





Saldırı girişimlerinin başka ülkelerden geldiği bilgisini veren Ugoretz, bunların hangi ülkeler olduğu hakkında ayrıntı vermedi. Ugoretz, bu tür girişimlerin daha önce de olduğunu, ancak ''şu an devam eden kriz döneminde kesinlikle ciddi oranda arttığını'' belirtti.







