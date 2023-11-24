Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin Orta Asya hamlesine cevap mı? /24 Kasım 2023 12:20

ABD’nin Orta Asya hamlesine cevap mı?

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yemi kritik kararlar aldı. Hava savunma birliği ve krizlere hızlı müdahale anlaşması imzalandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA 

KGAÖ ülkeleri, ortak hava sistemi ve kriz durumunda anlık müdahale imkanını geliştirmeye yönelik bir dizi kararı imzaladı.

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi önemli anlaşmaların imzalanmasının ardından sona erdi.

KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, beyannamenin örgütün faaliyetlerinin temel ilkelerini vurgulamayı ve uluslararası güvenliğin güncel meselelerindeki pozisyonunu ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Tasmagambetov, KGAÖ’nün gelişiminin yeni bir aşamasına girdiğine dikkat çekti.

Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Vlademir Putin, bu bağlamda Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiklerini söyledi.

KGAÖ ülkeleriyle yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması için hükümetin yıl sonuna kadar bununla ilgili karar çıkarması gerektiğini belirten Putin, "Bu teknik bir konu ancak bunu gözden kaçırmamanızı ve sonuna kadar götürmenizi rica ediyorum" dedi.

ABD’nin Orta Asya’da ki varlığı güçlenmişti

Rusya, ABD’nin Orta Asya'daki varlığını yeniden canlandırma girişimlerine cevaben Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerinin muharebeye hazırlık seviyesini yükseltiyor. Bu bağlamda Rusya, Tacikistan’la varılan savunma anlaşmaları çerçevesinde bu ülkeye 8 adet S-300 Hava Savunma bataryasını teslim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiğini söyledi.
Tacikistan, Rusya'nın yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan 201. askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Duşanbe ve Bohtar kentlerinde konuşlu üstte motorize, tank, topçu, keşif, hava savunma, radyoaktif ve kimyasal korunma ve haberleşme birimleri görev yapıyor.

Putin, Örgütün bölgesel askeri-siyasi yapısının, aynı zamanda küresel güvenliğin de bir parçası haline geldiğini, görev ve sorumluluklarının, örgütün barışı koruma bileşenini geliştirmek olduğunu belirterek, KGAÖ’nün barışı koruma potansiyelinin gelecekte büyük talep göreceğine inandığı sözlerine ekledi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün bir sonraki oturumu önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde Astana’da yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’nin Orta Asya hamlesine cevap mı? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:20