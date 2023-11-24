ABD’nin Orta Asya hamlesine cevap mı?

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA





KGAÖ ülkeleri, ortak hava sistemi ve kriz durumunda anlık müdahale imkanını geliştirmeye yönelik bir dizi kararı imzaladı.







Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi önemli anlaşmaların imzalanmasının ardından sona erdi.





KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, beyannamenin örgütün faaliyetlerinin temel ilkelerini vurgulamayı ve uluslararası güvenliğin güncel meselelerindeki pozisyonunu ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Tasmagambetov, KGAÖ’nün gelişiminin yeni bir aşamasına girdiğine dikkat çekti.





Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulması konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Vlademir Putin, bu bağlamda Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiklerini söyledi.





KGAÖ ülkeleriyle yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması için hükümetin yıl sonuna kadar bununla ilgili karar çıkarması gerektiğini belirten Putin, "Bu teknik bir konu ancak bunu gözden kaçırmamanızı ve sonuna kadar götürmenizi rica ediyorum" dedi.





ABD’nin Orta Asya’da ki varlığı güçlenmişti





Rusya, ABD’nin Orta Asya'daki varlığını yeniden canlandırma girişimlerine cevaben Tacikistan ve Kırgızistan'daki üslerinin muharebeye hazırlık seviyesini yükseltiyor. Bu bağlamda Rusya, Tacikistan’la varılan savunma anlaşmaları çerçevesinde bu ülkeye 8 adet S-300 Hava Savunma bataryasını teslim etti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin Tacikistan'a sekiz S-300 hava savunma sistemi teslim ettiğini söyledi.

Tacikistan, Rusya'nın yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan 201. askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Duşanbe ve Bohtar kentlerinde konuşlu üstte motorize, tank, topçu, keşif, hava savunma, radyoaktif ve kimyasal korunma ve haberleşme birimleri görev yapıyor.





Putin, Örgütün bölgesel askeri-siyasi yapısının, aynı zamanda küresel güvenliğin de bir parçası haline geldiğini, görev ve sorumluluklarının, örgütün barışı koruma bileşenini geliştirmek olduğunu belirterek, KGAÖ’nün barışı koruma potansiyelinin gelecekte büyük talep göreceğine inandığı sözlerine ekledi.





Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün bir sonraki oturumu önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde Astana’da yapılacak.