24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düşündüren anket: Her dört eğitimciden biri ek iş yapıyor









Eğitim İş Sendikası, yaptığı anketle, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarını gözler önüne serdi. Ankete yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek olmak üzere toplam 4 bin 516 kişi katıldı.





Anketin sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 23.9’u geçinebilmek için ek iş yapıyor, yüzde 65.7’sinin esnafa borcu var, yüzde 56.2’si kredi kartlarının ancak asgari ödeme miktarını ödedikleri için maaş hesaplarında sürekli eksiye düşüyor, yüzde 72.4’ü geçinemedikleri için yakınlarından ya da arkadaşlarından maddi yardım alıyor.



