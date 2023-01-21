ABD, temerrüt'e mi düşüyor?

ABD hükümeti dün 31 trilyon 400 milyar dolarlık borçlanma limitine ulaşmıştı. Bu rakam, hükümetin halihazırda harcadığı parayı yansıtıyor.



Yellen dün de Kongre liderlerine, bakanlığın 5 Haziran'a kadar temerrüdü önleyebilecek olağanüstü nakit yönetimi önlemleri uygulamaya başladığını bildirdi.



Maliye Bakanı Yellen CNN'e verdiği röportajda, temerrüde düşülmesi halinde bunun küresel bir mali krize neden olabileceğini söyledi.



Yellen, “Bu, doların tüm dünyada işlemlerde kullanılan bir rezerv para birimi olma rolünü kesinlikle baltalayacaktır. Böyle bir senaryoda birçok kişi işini kaybeder ve borçlanma maliyetleri yükselir” değerlendirmesinde bulundu.



Yatırımcılar, iş grupları ve ılımlı muhafazakarlardan oluşan ve giderek büyüyen bir kesim, temerrüde düşmenin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunurken Beyaz Saray, borç tavanının yükseltilmesi konusunda katı Cumhuriyetçiler’le müzakere etmeyi reddediyor. Bunun nedeni yönetimin, yeterli sayıda Cumhuriyetçi’nin nihayetinde taleplerinden geri adım atacağına dair inancı.



ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler bazı hükümet programlarında kesinti yapılmasını istiyor.



Yellen, borç tavanının zaten Kongre tarafından izin verilen harcamalar için olduğunu ve herhangi bir ek harcama talep etmediğini söyledi.



Yellen, "Yani mesele ek harcama yapma hakkını elde etmek değil. Bu sadece Kongre'nin halihazırda onayladığı faturaları ödemekle ilgili. Bu, üzerinde pazarlık yapamayacağınız ya da müzakere edemeyeceğiniz bir konu" diye konuştu.



Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile Çarşamba günü İsviçre’nin Zürih kentinde yaptığı ilk yüz yüze görüşmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yellen, ABD ve Çin’in iklim değişikliği gibi küresel öneme sahip konularda düzenli iletişimi sürdürmeleri ve işbirliği olasılıkları aramaları gerektiğini söyledi.



Yellen, "İşbirliğimizi ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma taahhüdümüzü ele aldık" dedi.