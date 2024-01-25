Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı /25 Ocak 2024 11:42

ABD'de 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı

Florida Temsilciler Meclisi, 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklayan tasarıyı onayladı.

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ABD'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. 

Florida Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi üyelerinin sunduğu ve 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı oyladı. Tasarı, 13 "hayır" oyuna karşı 106 "evet" oyu ile kabul edildi. 

Hangi sosyal medya şirketlerinin söz konusu yasaklardan etkileneceğine dair liste verilmezken "kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran" tüm platformların bu yasa kapsamında olduğu belirtildi. 

Tasarının sponsorlarından Tyler Sirois, yaptığı konuşmada, "(Sosyal medya şirketleri) Büyüme çağındaki çocuklardan yararlanıyorlar. Bu onların iş modeli. Bunu neden mi yapıyorlar? Platformlarının sağladığı her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için." ifadesini kullandı. 

Tasarı, sosyal medya şirketlerinden, 16 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapları kapatmasını talep ediyor. Söz konusu tasarının yasalaşması için Florida Valisi Ron DeSantis'in onayı gerekiyor. 

META'DAN TEPKİ GELDİ

Öte yandan Facebook ve Instagram da dahil birçok sosyal medya platformunu bünyesinde barındıran Meta'dan yapılan açıklamada, Florida Temsilciler Meclisine bu konuda yasaktan ziyade başka bir çözüm bulunması çağrısı yapıldı. 

Açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi pek çok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz" ifadesi kullanıldı. 
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