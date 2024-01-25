Samanyolu Haber /Spor / Sürpriz hamle: Nicolas Anelka, İstanbul'a geldi /25 Ocak 2024 11:39

Sürpriz hamle: Nicolas Anelka, İstanbul'a geldi

Eski Fenerbahçe futbolcu Nicolas Anelka, Ümraniyespor için Türkiye'ye dönüş yaptı. Anelka'nın, Ümraniyespor'da CEO olarak görev yapacağı açıklandı.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma terleten Fransa futbolunun efsanelerinden Nicolas Anelka'nın yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Eski futbolcunun Ümraniyespor ile CEO olarak görev yapmak üzere anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve bir dönem Fenerbahçe'nin forması giyen Nicolas Anelka'nın İstanbul ekibi Ümraniyespor ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi.

ANELKA TEKLİFİ KABUL ETTİ
Ümraniyespor'un Anelka'ya CEO'luk görevi teklif ettiği öğrenildi. Fransız ismin gelen bu teklifi kabul ettiği ifade ediliyor. Anelka'nın kısa bir süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı konuşuluyor.
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