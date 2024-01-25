Rusya BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı istedi, Fransa reddetti

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Il-76 uçağına yapılan saldırının Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ve Kiev'in "terörist yöntemler" kullandığının bir örneği olduğunu söyledi. Ona göre Rusya, Belgorod bölgesinde Il-76 askeri nakliye uçağının düşmesiyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep etti.







Komersant gazetesinin yayınladığı toplantı talebinde, “Rusya ile Ukrayna arasında mahkum değişimine daha önce 24 Ocak'ta karar verilmişti. Bu değişimin yerine, Ukrayna tarafının Kharkov bölgesindeki bölgeden, mahkumların bulunduğu uçağa uçaksavar füzesi saldırısı düzenlendi ve bu saldırı ölümcül oldu. BM Güvenlik Konseyi'nin New York saatiyle 15.00'te acil olarak toplanmasını talep ettik. Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getireceğini ve mümkün olan en kısa sürede böyle bir toplantının planlanacağını gerçekten umuyoruz” denildi.





BMGK dönem başkanı Fransa reddetti





Rusya BM Daimi Misyonu'nun bildirdiğine göre Fransa, Rusya'nın düşürülen Il-76 uçağıyla ilgili olarak 24 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleme talebini reddetti.





Ukrayna Savunma Bakanlığı saldırıyı kabul etti iddiası





Komersant’ın haberindeki iddiaya göre Ukrayna Savunma Bakanlığı aslında saldırıyı kabul etti ve "mahkumların teslim yolları ve şekilleri hakkında bilgilendirilmediklerini" söylediklerini yazdı. Haberde bu esir takası için 20 gün önce anlaşılmıştı diye yazdı.





Ukraynalı mahkumları taşıyan bir Il-76 uçağı, bugün 24 Ocak'ta Belgorod bölgesinin Korochansky bölgesinde düşürüldü. Devlet Duma Savunma Komitesi başkanı Andrei Kartapolov'a göre mahkumların değişimi "192'ye karşı 192'i şeklinde planlandı.” Başka bir Il-76'nın, içinde 80 mahkumla birlikte arkadan uçtuğunu, ancak son anda acil dönüş yaptığını iddia ediyor.