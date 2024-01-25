Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’den 2023 yılı raporu: Başvurularda Türkiye ilk sırada /25 Ocak 2024 12:36

AİHM’den 2023 yılı raporu: Başvurularda Türkiye ilk sırada

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2023 yılı istatistikleri raporunu yayımladı. Ülkelere göre mahkeme önünde bekleyen başvuru sayıları oranında Türkiye yüzde 34,2 ile Türkiye ilk sırada yer alıyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) bekleyen davaların önemli bir kısmını Türkiye'den yapılan başvurular oluşturuyor.

AİHM verilerine göre mahkemenin 68 bin 450 davalık toplam dava yükünün 23 bin 397'sini Türkiye menşeli davalar oluşturdu.

Buna göre bekleyen davaların yüzde 34,2'si Türkiye'den.
Euronews'te yer alan habere göre, basın toplantısında 2023 istatistiklerini açıklayan Siofra O'leary, en fazla başvurunun Türkiye'den yapıldığını belirterek, 2022 ile kıyaslandığında Rusya ile ilgili başvuruların 5 bin, İtalya ile ilgili başvuruların da bin civarında azaldığını söyledi.


Türkiye'yi 12 bin 450 dava ile Rusya izledi. En çok başvuru sayısına sahip üçüncü ülkeyse 8 bin 750 dava ile Ukrayna.

Öte yandan mahkeme, bekleyen tahsisli başvuru stoğunun bir önceki yıla göre azaldığını ve 74 bin 650'den 68 bin 450'ye düştüğünü açıkladı.

2022 yılında 45 bin 500 olan yeni başvuru sayısının da 2023 yılında 34 bin 650'ye düştüğü belirtildi.

Raporda, "Mahkeme'nin 2023 istatistikleri, bir adli oluşuma tahsis edilen gelen başvuru sayısında bir düşüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum temel olarak Rusya, Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen başvuru sayısındaki düşüşle açıklanabilir." denildi.

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