Almanya'nın nüfusu rekor kırdı: 84.7 milyona yükseldi

SAMANYOLUHABER.COM- FRANKFURT









Federal İstatistik Ofis ön tahminlerine göre Almanya sadece 2023 yılında yaklaşık 700.000 kişi göç aldı





Bu rakamlara göre nüfus 2022'nin sonuna kıyasla 300.000'lik bir artış anlamına geliyor . Ayrıca Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana bugüne kadarki en yüksek toplam artış yaşanmış oldu.





Federal İstatistik Ofisi'ne göre bunun başlıca nedeni Ukrayna'dan gelen yoğun göç . Ancak göç rakamları 2015'teki Suriyelilerin göç dalgasının altında kaldı.





Ölümler doğumlardan daha fazla





Almanya'nın birleşmesinden bu yana tüm yıllarda olduğu gibi, 2023'te de doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı





Nüfus müdürlüklerinden alınan raporlara göre 2023 yılında 700.000'e kadar doğum gerçekleşirken Buna karşılık en az 1,02 milyon kişi öldü





Sonuçlar, 2023'teki nüfus gelişiminin geçici durumunu temsil ediyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre nihai sonuçları Temmuz 2024'te yayınlanacak.



Almanya'da ölüm sayılarının artmasına ve doğum sayılarının azalmasına karşın yoğun göç, nüfusu artırmaya devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre 2024 yılı başı itibarıyla Almanya'nın nüfusu 84 milyon 700 bini geçti.