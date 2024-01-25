Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın nüfusu rekor kırdı: 84.7 milyona yükseldi /25 Ocak 2024 13:21

Almanya'nın nüfusu rekor kırdı: 84.7 milyona yükseldi

Almanya'da nüfus, ölüm sayılarının artmasına ve doğum sayılarının düşmesine rağmen göç nedeniyle artıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- FRANKFURT 

Almanya'da ölüm sayılarının artmasına ve doğum sayılarının azalmasına karşın yoğun göç, nüfusu artırmaya devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre 2024 yılı başı itibarıyla Almanya'nın nüfusu 84 milyon 700 bini geçti. 

 Federal İstatistik Ofis ön tahminlerine göre Almanya sadece 2023 yılında yaklaşık 700.000 kişi  göç aldı 

Bu rakamlara göre nüfus  2022'nin sonuna kıyasla 300.000'lik  bir artış anlamına geliyor . Ayrıca Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana bugüne kadarki en yüksek toplam artış yaşanmış oldu. 

Federal İstatistik Ofisi'ne göre bunun başlıca nedeni Ukrayna'dan gelen yoğun göç . Ancak göç rakamları 2015'teki Suriyelilerin göç dalgasının altında kaldı. 

Ölümler doğumlardan daha fazla

Almanya'nın birleşmesinden bu yana tüm yıllarda olduğu gibi, 2023'te de doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı 

Nüfus müdürlüklerinden alınan raporlara göre 2023 yılında 700.000'e kadar doğum gerçekleşirken  Buna karşılık en az 1,02 milyon kişi öldü 

Sonuçlar, 2023'teki nüfus gelişiminin geçici durumunu temsil ediyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre nihai sonuçları Temmuz 2024'te yayınlanacak.
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