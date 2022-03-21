Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir ilk: Jackson’ın süreci başlyor /21 Mart 2022 07:24

ABD'de bir ilk: Jackson’ın süreci başlyor

Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilen ilk siyah kadın hakim olan Ketanji Brown Jackson yeni haftanın ilk gününde Senato Adalet Komisyonu’nda senatörlerin sorularını yanıtlayacak.

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Jackson, komisyonda önce açılış konuşması yapacak ardından da komisyonun 11 Demokrat ve 11 Cumhuriyetçi üyesinin iki gün boyunca sorularını yanıtlayacak.

51 yaşındaki Jackson, 9 yıldır federal hakim.

Jackson, geçen yıl Başkan Joe Biden kendisini Washington’daki federal temyiz mahkemesine aday gösterdiğinde senatörlerin sorularını yanıtlamıştı.

Amerika Barolar Birliği Jackson’ın adaylığıyla ilgili olarak kendisine en yüksek notu vermis ve oybirliğiyle ‘son derece nitelikli’ tanımlamasında bulunmuştu.

Cumhuriyetçiler’in Jackson’ı onay sürecinde ne kadar zorlayacağı merak konusu. Jackson’ın Senato’dan onay alması Anayasa Mahkemesi’ndeki dengeleri değiştirmeyecek.

Mahkemede 6-3 muhafazakar hakimlerin üstünlüğü bulunuyor.

Jackson onay alırsa, istifa kararı alan ve liberal olarak nitelenen üyelerden Stephen G. Breyer’in yerine göreve başlayacak.

Jackson’ın bu süreçte Senato’dan onay alması bekleniyor.

Bazı Cumhuriyetçi isimlerin onay sürecinde Jackson’a destek vereceği belirtiliyor.
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