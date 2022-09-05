Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de iki ayrı silahlı saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 yaralı /05 Eylül 2022 11:02

ABD'de iki ayrı silahlı saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 yaralı

ABD'nin Virginia ve Florida eyaletlerinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

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ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Norfolk Eyalet Üniversitesi sosyal medya hesabından, bir evde yaşanan silahlı saldırıda hemşirelik bölümünde okuyan 19 yaşındaki bir kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Norfolk polisi, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığını, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını ve saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Florida eyaletinin Platka bölgesinde dün bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığını açıklandı.

Platka polisi, silahlı saldırıda vurulan 4 kişiden ikisinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, beşinci kişinin ise sert bir cisimle darp edildiğini ifade etti.
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